◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 準決勝 東山 3-0 雄物川(10日、東京体育館)

春高バレーは大会5日目の男子準決勝第1試合、東山(京都)が雄物川(秋田)にストレート勝ちし決勝進出を決めました。

国民スポーツ大会2025で対戦している両校。その際は東山が雄物川を下して、大会準優勝に。同大会3位となった雄物川は、リベンジを期す一戦となりました。

春高の舞台で再び相まみえた両校の第1セット、序盤は互いに点を譲らない激しい展開となりました。それでも中盤に東山が勝ち越しに成功するとそのまま押し切り、25-19でこのセットをものにします。

第2セットも東山の勢いは衰えません。雄物川も猛追しますが追いつくことはできず。東山が振り切り、このセットも25-19で連取します。

迎えた第3セットも安定した試合運びを見せた東山。試合中盤にはこの試合両チーム通じて初めてとなるサービスエースを沈めると、最後まで主導権を譲らずストレート勝利を収めました。

この結果、東山が11日に行われる決勝への切符をつかみ取りました。決勝では準決勝のもう1試合、駿台学園(東京)と清風(大阪)の勝者と激突します。

▽試合結果東山(京都) 3-0 雄物川(秋田)(25-19、25-19、25-17)