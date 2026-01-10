22歳の女性教師パメラ・スマートが、15歳の男子生徒を巻き込み、最終的に夫の殺害へと至った事件。1990年、この出来事はアメリカ社会に大きな衝撃を与えた。生徒からの信頼と人気を集めていた若き教師は、どのようにして少年に影響を及ぼし、取り返しのつかない犯行へと導いたのか。

【ー衝撃のセクシー写真ー】生徒に送った「大胆な下着写真」も…15歳少年を誘惑して夫殺害に成功した『22歳の女教師』【シワが増えた「現在の姿」も】



写真はイメージ ©getty

事件のダイジェストを、鉄人社の文庫『世界の殺人カップル』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。

「夫を殺して」15歳少年を誘惑した"洗脳殺人"の全貌

事の発端は、パメラが夫の浮気を知ったことだった。仕返しとして自らも不倫を企んだ彼女は、教え子のビリー・フリンに目をつける。彼女はビリーを自宅に招き入れ、性的な映画を観せながら「いつも、あなたのことを考えているの」と耳元で囁いた。その日、ビリーは童貞を失い、以降、頻繁にパメラと密会を重ねるようになる。

やがてパメラは「夫が暴力を振るう」と嘘をつき、「夫を殺さないと私たちの関係を続けることができない。だからお願い」とグレッグの殺害を依頼する。ビリーが躊躇すると「じゃあ、他の男に頼むしかないわね」と言われ、激しく嫉妬した彼は殺害を決意した。

ビリーは友人のバンス・ラタイム、パトリック・ランドル（いずれも15歳）を誘い、たった500ドル（当時約5万4千円）の報酬で協力を取り付けた。1990年5月1日、3人は覆面姿でスマート家に侵入。強盗を偽装した後、帰宅したグレッグをビリーが射殺した。

パメラの計画は完璧だったかに見えた。しかし彼女は致命的なミスを犯していた。友人のセシリアに殺害計画を打ち明けていたのだ。警察はセシリアの証言からパメラとビリーの不倫関係と殺人計画を知り、パメラを逮捕した。

懲役は…

1991年の裁判では、ビリーが「僕は彼女を愛していた。彼女がいなければやらなかった」と涙ながらに証言する一方、パメラは不倫は認めたものの殺人への関与は否定し続けた。

後の調査で、パメラは夫に14万ドル（当時約1550万円）もの生命保険金をかけていたことが判明。裁判の結果、パメラに終身刑、ビリーとパトリックに懲役40年、バンスに懲役30年の判決が下された。

少年たちは後に仮釈放されたが、首謀者のパメラは2025年現在もニューヨーク州の女性矯正施設に収監中である。

◆◆◆

この文章の本編は、以下のリンクからお読みいただけます。

（「文春オンライン」編集部／Webオリジナル（外部転載））