盛りだくさんの内容なのに安いワケは

小田急電鉄は、2026年2月の計5日間、「お得に旅する神奈川日帰りバスツアー第2弾」として、秦野や厚木エリアを巡るツアーを開催します。

【画像】スゴイ..これが「異様にお得なバスツアー」の行程です

ツアー実施にあたっては、神奈川県の「かながわ観光連携エリア推進事業」の補助金を活用し、お得な料金を実現したとのこと。旅行代金は大人1人あたり1万800円（子ども1万300円）で、貸切バスは箱根登山バスとなります。

集合場所は秦野駅改札口前（8時45分）。神奈川県最大の直売所「はだのじばさんず」での買い物や、そば打ち体験・昼食、神奈川県総合防災センターの見学、いちご狩り（食べ放題）、プレシア厚木工場の見学・買い物、海鮮グルメの夕食が工程に含まれており、盛りだくさんの内容となっています。

出発日は2026年2月11日（祝・水）、2月15日（日）、2月18日（水）、2月19日（木）、2月21日（土）の計5日間。申し込みは、小田急トラベルのウェブサイト「小田急まなたび」から受け付けるとしています。