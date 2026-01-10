犬が飼い主にお出かけしないでとアピールする理由

飼い主がお出かけの準備を始めると、後をついて回ったり、抱っこをおねだりしたり、吠えるなどして「お出かけしないで！」とアピールすることがあります。

愛犬が飼い主にお出かけしてほしくない理由を知って、愛犬の気持ちに寄り添った優しい対応をするように心がけましょう。

1.飼い主と離れることに不安を感じている

犬が飼い主にお出かけしないでとアピールするのは、飼い主と離れることに不安を感じているからです。

犬は飼い主と一緒にいることで安心します。自分の命を預けることができる、信頼のある相手だからです。

群れで生活をする動物であるということも関係しているでしょう。

お留守番には慣れていても、やはり飼い主と離れることには不安を感じてしまい、「本当はお出かけしてほしくないんだ…」とアピールをするのです。

2.飼い主へ依存する気持ちがある

犬が飼い主にお出かけしないでとアピールするのは、飼い主へ依存する気持ちがあるからです。

飼い主と一緒に過ごす時間が長く、飼い主が生活の中心となっており、長いお留守番をした経験もないのではないでしょうか。

そうすると、飼い主への依存心が強くなってしまいます。その原因のほとんどが、信頼と甘えです。

3.過去のお留守番中につらい経験をしたことがある

犬が飼い主にお出かけしないでとアピールするのは、過去のお留守番中につらい経験をしたことがあるからです。

雷雨による雷や風や雨の音に怖い思いをした 近所で行われた工事の騒音や振動に怖い思いをした 地震による強い揺れと鳴り響くサイレンの音に怖い思いをした

このようなことがお留守番中のつらい経験となり、「お留守番＝怖い」と結びついてしまっているのでしょう。

飼い主がお出かけしている間であったため、飼い主がお出かけする度に思い出されてしまうのかもしれません。

4.もっと構ってほしい

犬が飼い主にお出かけしないでとアピールするのは、もっと構ってほしいからです。

犬にとってお留守番は退屈なものです。ひとり遊びではつまらないのでしょう。もっと一緒にお散歩してほしい、もっと一緒に遊んでほしいとアピールしたいのです。

朝の忙しいとき、お散歩がいつもより短くなってしまったり、お散歩が無しになってしまったりすることもあるのではないでしょうか。

愛犬が飼い主のお出かけを邪魔してきたときの適切な対応

愛犬の不安な気持ちを煽ってしまうことがないよう、冷静に堂々とした態度で淡々とお家を出ましょう。

お出かけの直前まで抱っこしているなど、過剰に甘やかしたり構ったりすると、犬の不安な気持ちを煽ってしまうため、やめましょう。

邪魔されたからといって、叱ったり怒ったりしてもいけません。不安でたまらないとき、叱られたら悲しいですよね。

まとめ

犬が飼い主にお出かけしないでとアピールする理由を4つ解説しました。

飼い主と離れることに不安を感じている 飼い主へ依存する気持ちがある 過去のお留守番中につらい経験をしたことがある もっと構ってほしい

愛犬とのスキンシップは、朝のお散歩に行くとき、お散歩から帰ってきたときに済ませておきましょう。

お留守番をさせる直前にスキンシップをすると、犬の不安な気持ちや寂しい気持ちを煽ってしまいます。

お留守番は特別なイベントではありません。悲しい別れでもありません。毎日の何気ない出来事として、飼い主がお出かけすることは自然なことだ、と覚えてもらうことが大切です。

飼い主にお出かけしないでとアピールする愛犬に配慮するのであれば、「いってきます」「留守番お願いします」「すぐに帰るからね」などの声かけもとくに必要はありません。