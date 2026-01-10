わんこと子猫の仲睦まじい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で20万回再生を突破し、「みんないい子…」「優しく見守ってて素敵」「平和な時間に癒された」といったコメントが寄せられることとなりました。

たまちゃんと会える日

YouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」の投稿主さんは、ボーダーコリーの『リーリエ』ちゃん、オーストラリアンシェパードの『ガルチェロ』ちゃんと暮らしています。

この日は、投稿主さんの実家の猫『たま』ちゃんが遊びに来る日でした。実は、たまちゃんは、生まれつき障がいがあり耳も聞こえません。刺激を促すため、色々な経験をさせることを獣医師さんから勧められているそうです。

毎月1回はリーリエちゃん＆ガルチェロちゃんと遊んでおり、この日は1ヶ月ぶりの再会。「たまちゃん」と聞いてすぐに察した2匹は、玄関でたまちゃんが来るのを待ちわびていたといいます。2匹とも、月に1回のたまちゃんとの触れ合いを、とても楽しんでいるのだとか。

初めてのスリスリに感動♡

たまちゃんが来ると、2匹は大興奮の大歓迎！！キャリーが開けられるなり、部屋を散策するたまちゃんに着いて回っていたといいます。

このときのたまちゃんは生後5ヶ月。徐々に猫らしくなり、この日は驚きの一幕が見られました。なんと、たまちゃんがガルチェロちゃんに「スリスリ」と体をこすりつけたのです。たまちゃんがガルチェロちゃんにスリスリするのは、初めてのことでした。その姿に、投稿主さんも感動してしまったそう。

これからの関係性にも期待！！

また、遊び盛りのたまちゃんのために、トンネル型のおもちゃも用意していたそうです。たまちゃんがトンネルの中ではしゃいでいるのを見て、ガルチェロちゃんも「遊ぼう！」と一吠え。たまちゃんが穴から顔を出すと、嬉しそうに応えていたとか。

そのあとも、たまちゃんとガルチェロちゃんは仲睦まじく過ごしていたといいます。ガルチェロちゃんに舐められすぎて、たまちゃんはすっかりベシャベシャに。帰り際には、2匹が名残惜しそうにキャリーを見つめる姿も見られました。

リーリエちゃんとガルチェロちゃんに愛されて、たまちゃんもスクスク成長することでしょう♪

この投稿には「微笑ましくて可愛い」「ガルちゃん想いが通じてよかったね！！」「みんなに見守られて、すくすく育ってね」などの温かなコメントが寄せられています。

リーリエちゃん＆ガルチェロちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「リリガル Lillie and Garcello」の他の投稿からチェックすることができます！

