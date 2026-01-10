ロンドン・ヒースロー空港を運営するヒースロー・エアポートは、2026年に13億ポンドを投資する。

ターミナル4の改修工事を段階的に実施し、新たな立体駐車場を設け、チェックインエリアを改修する。業務は通常通り行われ、2031年にも完了する。

ターミナル2には新たな手荷物システムを導入し、完成後には1日あたり31,000個の手荷物を処理できるようにする。

新たにターミナル全体に新たなカメラネットワークを設置し、AIで撮影データを分析することで、フライトの折り返し時間を短縮し、航空会社のコスト節約や定時運航を促進する。航空会社やグランドハンドリング会社と協力し、年末までに導入を完了する。

さらに、アクセシビリティ対応のサービスを改善する。ターミナル2には専用の介助エリアを設け、保安検査への専用導線も用意する。アクセシビリティニーズのある乗客が旅行の詳細を入力すると、空港内を移動するためのパーソナライズされたガイドが提供される「テイラード・トラベルガイド」を導入する。

2025年には、手荷物の約99％が予定便に搭載でき、保安検査場の待ち時間は97％が5分未満だった。今年1月には全ターミナルへ次世代保安検査の導入を完了する。