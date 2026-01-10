バラエティー番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）で“日本一の運動音痴”と話題になったYouTuberの郡司りかさんは1月8日、自身のInstagramを更新。マタニティフォトを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：郡司りかさん公式Instagramより）

【動画】郡司りかの初マタニティフォト

「加工が好きすぎる笑」

郡司さんは「100日後に出産する郡司　『マタニティ写真が一枚もないので撮影した結果』　夫の顔よりお腹を優先しました(笑)　なにげに、ちもの横顔初公開」とつづり、1本の動画を投稿。「4か月くらいから臨月まで」おなかの写真を撮影し、「だんだんお腹が大きくなっていく」様子が分かるマタニティフォトを撮りたかったのに、まだ1枚も撮影していないことに気付いた郡司さん。「100日後に出産」ということは、現在はおよそ7カ月頃だと予想されます。　

そこで、初のマタニティフォトを撮影することに。おなかはすでに大きくなっているので、妊娠初期の姿を再現するために「加工でなんとか」しています。おなかにキスをしている夫の口元が長く伸びており、シュールです。

コメントでは「ちもさんの口が伸びすぎてて　吸い付いてる笑笑」「笑った　かわゆいです」「やばすぎた〜！！笑　想像を超えていった」「顔www」「加工が好きすぎる笑」「やはり旦那くんの顔は伸縮自在なのかぁ〜」との声が寄せられました。

「不妊治療で増えた体重は…」

2025年8月31日には「不妊治療で増えた体重は…)))怖　報告するだけだと思ってたけど、サプライズでした」とつづり、動画を投稿していた郡司さん。体重が増えたことを聞いた夫の対応が「王子様すぎる」と話題になりました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)