『月曜から夜ふかし』で話題のYouTuber、“100日後に出産”マタニティフォト公開「想像を超えていった」
バラエティー番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）で“日本一の運動音痴”と話題になったYouTuberの郡司りかさんは1月8日、自身のInstagramを更新。「100日後に出産」を控えた状態でのマタニティフォトを公開しました。
【動画】郡司りかの初マタニティフォト
そこで、初のマタニティフォトを撮影することに。おなかはすでに大きくなっているので、妊娠初期の姿を再現するために「加工でなんとか」しています。おなかにキスをしている夫の口元が長く伸びており、シュールです。
コメントでは「ちもさんの口が伸びすぎてて 吸い付いてる笑笑」「笑った かわゆいです」「やばすぎた〜！！笑 想像を超えていった」「顔www」「加工が好きすぎる笑」「やはり旦那くんの顔は伸縮自在なのかぁ〜」との声が寄せられました。
【動画】郡司りかの初マタニティフォト
「加工が好きすぎる笑」郡司さんは「100日後に出産する郡司 『マタニティ写真が一枚もないので撮影した結果』 夫の顔よりお腹を優先しました(笑) なにげに、ちもの横顔初公開」とつづり、1本の動画を投稿。「4か月くらいから臨月まで」おなかの写真を撮影し、「だんだんお腹が大きくなっていく」様子が分かるマタニティフォトを撮りたかったのに、まだ1枚も撮影していないことに気付いた郡司さん。「100日後に出産」ということは、現在はおよそ7カ月頃だと予想されます。
コメントでは「ちもさんの口が伸びすぎてて 吸い付いてる笑笑」「笑った かわゆいです」「やばすぎた〜！！笑 想像を超えていった」「顔www」「加工が好きすぎる笑」「やはり旦那くんの顔は伸縮自在なのかぁ〜」との声が寄せられました。