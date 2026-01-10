「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）

監督会議、開会式が１０日、京都市内で行われ、オーダーリストが発表された。

陸上女子中長距離で東京、パリの２大会連続五輪代表で兵庫県の主将を務める田中希実（２６）＝ニューバランス＝は１２回連続エントリー（２０２３年は体調不良で出場回避）となった。

昨年は「レースでは初めて」という１０キロの距離を走るアンカー（９区）を託され、区間６位、兵庫県は１０位という結果だった。

その時に「キャプテンを任されて、そうした責任ある立場も初めてだったのでいろいろできることを考えるきっかけになりました」というプラスを感じた一方で、それ以降「練習でできることがこのところ、レースではできない。『あれ、練習と違うな』というレースが続いた」と、違和感を抱えて試合に臨む日が続いている。

「その弱さの理由は（昨年の）都道府県（女子駅伝）で、答えが出ていたと思います」という。

今年は２４年に区間賞を獲得した２区（４キロ）に戻る。「今年は出るレースで、中学、高校時代のように自己ベストを目指したい」と、原点を見つめ直す、その起点として位置づける今大会は「自分の記録より遅かったら悔しい」という思いで臨む。

１年に及ぶ違和感を解消するために「必要な答えを、このレースを通じて切り拓いていきたい」と、再びの飛躍へ、１１日の号砲を待つ。