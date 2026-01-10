Hey! Say! JUMP八乙女光、ボールペン画公開で反響続々「人柄が伝わる」「額に入れて飾りたい」
【モデルプレス＝2026/01/10】Hey! Say! JUMPの八乙女光が1月9日、自身のInstagramを更新。ボールペンで描いた絵を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】JUMPメンバー「額に入れて飾りたい」繊細なボールペン画
八乙女は「SRASAのボールペンでかきかき。ロボと自然」（※原文ママ）とコメントし、ボールペンで描いたという作品を公開。大きな葉を傘のように差した愛らしいロボットの姿をボールペン特有の緻密なタッチで表現している。
この投稿には「人柄が伝わるような優しい絵」「才能があふれてる」「センス抜群」「ロボが可愛い」「額に入れて飾りたい」「感動した」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】JUMPメンバー「額に入れて飾りたい」繊細なボールペン画
◆八乙女光、ボールペンで描いた「ロボと自然」公開
八乙女は「SRASAのボールペンでかきかき。ロボと自然」（※原文ママ）とコメントし、ボールペンで描いたという作品を公開。大きな葉を傘のように差した愛らしいロボットの姿をボールペン特有の緻密なタッチで表現している。
◆八乙女光の投稿に反響
この投稿には「人柄が伝わるような優しい絵」「才能があふれてる」「センス抜群」「ロボが可愛い」「額に入れて飾りたい」「感動した」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】