謎の美女グループ「CHANCE GALs」人気芸人と楽曲披露 会場沸く【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）から誕生したガールズグループ「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】謎の美女、ミニ丈制服姿でパフォーマンス
「CHANCE GALs」は元アイドルやモデル、キャバクラキャストらがスタジオでの企画やロケを通じて一流の女性を目指す学園バラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』から誕生したガールズグループ。夢を諦めたくない女の子たちが集まり、夢を追いかけ続けるために活動。「世の中は平等じゃない。それでも、誰にだってチャンスはある。ということを信じて毎日努力し続けたい」をコンセプトとしている。またメンバーは固定ではなくプロジェクトごとに変更。卒業やメンバー脱退はなく、夢を追いかけ続ける限りは、同グループのメンバーであり続けられる。
お笑いコンビ・たんぽぽの川村エミコ、お笑いタレントのやしろ優と登場した「CHANCE GALs」。ファーやブーツなど、それぞれが冬のアイテムを取り入れたミニ丈の制服姿で、番組のテーマソング「Go for it!!」を息ぴったりでパフォーマンスした。
トークには川村、やしろ、ランウェイに登場した叶美香、同番組に出演しているきほ、天海りこが登場。川村は「every day練習しています」と練習を重ねて本番に挑んだことを告白。やしろは「私は踊らせていただいたのは2回目なんですけど、気持ちいいですね」とコメントしていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆謎の制服美女グループ「CHANCE GALs」とは
◆CHANCE GALs、制服姿でパフォーマンス
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
