LDHオーディション「ガルバト」発・CIRRA（シーラ）「TGCしずおか」でイベント初出演「全員綺麗」「歌うまい」反響続々
【モデルプレス＝2026/01/10】LDHの新ガールズグループ・CIRRA（シーラ）が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】LDH新ガールズグループ、イベント初出演でパフォーマンス
2011年12⽉にデビューし、2020年の活動終了まで約9年間にわたり⽇本の⾳楽シーンを牽引してきたガールズグループ・Egirlsの2代⽬リーダーである佐藤晴美がプロデューサーを務め、才能豊かな候補⽣たちのハイレベルな戦いが話題となったガールズ版EXILE TRIBE”プロジェクト「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」（日本テレビ系）から⽣まれた10⼈組ガールズグループCIRRA 。
デビュー後初となる⼤型ファッションイベントでのライブパフォーマンスとなった今回は「All for me」、「one-way runway」の2曲を披露。フレッシュかつ、キレたっぷりのパフォーマンスで会場を盛り上げると、ネット上では「全員綺麗」「歌うまい」「10人ともカッコいい」などの反響が上がっていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆LDH新ガールズグループ、デビュー後初イベント出演
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
