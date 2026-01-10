死去から1年、キム・セロンさんの遺作『私たちは毎日毎日』のスチールカット公開

青春ロマンス映画『私たちは毎日毎日』より、スチールカットが公開された。

本作は、累計1700万ビューを記録した同名ウェブトゥーンが原作。高校入学を控えたある日、ホス（演イ・チェミン）がヨウル（演キム・セロンさん）に突然の告白をすることから物語が始まる。

今回公開されたスチールカットには、新たな世界へと踏み出していく若者の、初々しい姿が収められている。友情と恋の狭間で悩み、泣き、笑いながら成長痛を経験する様子は、不器用ながらも眩かった学生時代を思い起こさせる。

なかでも、ホスとヨウルが友情と恋で揺れ動く姿が印象的だ。突然の告白によって終わりを迎えた友情、そして芽生える恋に戸惑う2人の姿は、混乱する17歳の感情を鮮やかに伝え、青春ロマンスならではのときめきを高めている。

さらに、2人の関係に絡む親友ジュヨン、先輩ホジェの存在が、物語に甘酸っぱい緊張感を加える。果たして彼らのロマンスはどんな結末を迎えるのか、期待が膨らむ。

（写真＝JNCメディアグループ）

故キム・セロンさん、イ・チェミン、リュ・ウィヒョン、チェ・ユジュが出演する『私たちは毎日毎日』は、韓国で2月公開予定。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・セロンさん プロフィール

2000年7月31日生まれ。9歳から子役として活動を始め、スクリーンデビューとなった2009年公開の主演映画『冬の小鳥』では孤児院に捨てられた少女を熱演。カンヌ国際映画祭に韓国の役者史上最年少で招待された。2010年の『アジョシ』ではウォンビンと共演し、大韓民国映画大賞新人女優賞を最年少で受賞。2019年に韓国で放送されたドラマ『レバレッジ：詐欺操作団』では、凄腕の女泥棒役を見事に演じて魅力的な姿を披露した。2022年5月18日に免許取り消しレベルの泥酔状態で運転して事故を起こし、活動を自粛。2025年2月16日、24歳でこの世を去った。