プロ野球・巨人の井上温大投手が10日、ジャイアンツ球場で自主トレを行いました。

森田駿哉投手とともにストレッチやダッシュなどで汗を流した井上投手。キャッチャーミットをつけて森田投手の力強いボールを受ける姿も見せます。この日は井上投手にとって軽めの投球日だったそうで、別日には森田投手同様に力強く投球も行っていることを明かしました。

オフの練習ではキャッチボールの際の意識など、丁寧にトレーニングを行っているという井上投手。「(オフに入ってからの)1、2か月で技術があがるわけじゃない。それがすぐに出るわけじゃないので、試合が終わるまで、野球が終わるまで継続してやっていく」と語ります。さらに2026年シーズンの目標については、ケガをしないことに触れながら「1年間1軍で投げ抜いて。先発ローテーションで回れていれば『2ケタ勝利』と『規定投球回』を達成したい」と意気込みました。

この日は井上投手たちのすぐ近くで、新人選手たちが合同自主トレを実施。井上投手はドラフト1位・竹丸和幸投手とも言葉を交わします。共通の知人がいるという2人は、この日が初対面。2001年5月生まれの井上投手と2002年2月生まれの竹丸投手は同学年ですが、ファーストコンタクトはともに“敬語”だったそうで「同い年って確認して、普通に…」と明かしました。

同学年左腕の加入に、井上投手も「全員ライバル。負けないようにやるしかない」と意気込んだ井上投手。オフにも着々とトレーニングを積み重ねています。