将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦するALSOK杯第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第1局が静岡県掛川市の「掛川城二の丸茶室」で11日から始まるのを前にした10日、藤井は市内で行われた記者会見に出席した。

掛川に1年ぶりに訪れ、「ついに王将戦が始まるな、と気持ちがより高まるところです」と気合十分。対局相手の永瀬の最近の将棋については「非常に充実した内容の将棋を指されている印象。以前は手厚い受けというイメージが強いところもありましたが、最近は受けの技術の高さはもちろん、攻め込みの鋭さが際立っていると感じます」と語った。

終始柔らかい表情でで会見に臨んだ藤井。昨年11月の竜王戦防衛以降は対局が落ち着いていたが、今月からは王将戦の開幕も含めてコンスタントに対局が行われる。「対局で考えるというのは、勉強のためにも非常に価値のある経験」とし、「いろいろな戦型や指し方を試みることは大切。1局1局臨みたい」と意気込んだ。

同カードは2期連続。藤井は5連覇、永瀬は3度目の挑戦で初奪取を目指す。どのような熱戦が繰り広げられるのか、注目だ。