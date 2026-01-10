軽トラの可能性を「長ーーーく」広げる1台

2026年1月9日、クルマ業界の新年会ともいえる「東京オートサロン（TAS）2026」が、幕張メッセ（千葉市美浜区）でいよいよ開幕の日を迎えました。

北ホールにブースを構えるダイハツでは、“ダイハツメイ（大発明）”というキーワードのもと、わくわく・おどろきを詰め込んだ軽商用車やドレスアップの方向性を提案する軽乗用車、さらにモータースポーツ参戦モデルなど、多岐に展開されています。

【画像】超カッコいい！ これが「荷台が伸びーーーる“斬新軽トラ”」です！ 画像で見る（30枚以上）

そのうちの1台である「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3（エクステンドスリー）」は、拡張機能付きの“伸びーーーる荷室”を最大の特徴とし、軽トラならびにアウトドアの可能性を文字どおり広げていました。

EXTEND3の利用シーンのイメージとしては、アウトドアアクティビティ時の休憩スペースやベースキャンプ、車中泊などが挙げられます。

ベース車は、両側スライドドアと上下2分割のバックドアを備えた「ハイゼット トラック パネルバン」。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1940mmで、後方にスライドする荷室パネルは最大850mmも「伸びーーーる」仕立てになっています。

スライド時に現れるパネルの内側には、テント素材のような布地を採用。両サイドともにロールアップ可能で、ネット状の小窓も備えています。

また荷台下にもサイドパネルを装着することで、汚れた靴などを仕舞えるスペースを確保しています。

アウトドア気分をぐっと高める、内外装のコーディネイトにも注目です。

ボディカラーには、大自然に馴染む「オリジナルカーキ」を採用し、ハードカーゴ社製のルーフキャリアも装着。足元には、MLJのアルミホイール「XTREME-J XJ07（サテンブラック）」×ヨコハマのオールテレーンタイヤ「ジオランダーRT」を装着して、ワイルド感と走破性を引き上げています。

ちなみにシートに奢られたカモフラ柄のシートカバーは、販売店オプションとして用意されているものだそうです。

※ ※ ※

“3”の名の通り、今回発表されたEXTEND3は、同シリーズの第3作目となります。

初代は、3年前の2023年1月開催の「TAS2023」で発表された「ハイゼットトラックジャンボEXTEND」で、モータースポーツのミーティングなどの拠点となる「モーターホーム」をイメージしたコンセプトモデルでした。

同年11月には、愛知県で開催されたFIA世界ラリー選手権（WRC）最終戦「ラリージャパン」会場にて、ダイハツ（D-SPORT）が同車の進化版を公開し、モータースポーツファンからも注目を集めています。

その後2025年1月の「TAS2025」では、さらなる進化版として「ハイゼットトラックジャンボEXTEND2」も公開され、市販化の期待も高まっていたところでした。

今回のEXTEND3については、アウトドアユーザーの使用を想定した造りとなっており、さらに現実味が増した格好です。

会場の担当者は、伸びーーーる部分の強度や耐荷重にはまだ課題や検討の余地があると話していましたが、市販化されれば注目されること「間違いなし」でしょう。

首を長ーーーくしながら、その時が来るのを期待したいところです。