ＰＫ戦を制し、喜び合う神村学園の選手たち（撮影・柿森英典）

　全国高校サッカー選手権は10日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で準決勝を行い、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が決勝に進出した。どちらも初めての決勝進出で、勝てば初優勝となる。

　昨夏の全国高校総体を制した神村学園は尚志（福島）と1―1で90分間の戦いを終え、10人目まで続いたPK戦を9―8で制した。

　鹿島学園は前回大会準優勝の流通経大柏（千葉）と息詰まる試合に。後半終了間際にワーズィージェイヴェン勝（2年）のゴールで先制し、1―0で勝った。

　鹿児島県勢が優勝すれば2004年度の83回大会で鹿児島実が制して以来、21大会ぶり。茨城県勢が頂点に立てば、1980年度の第59回大会で古河一が優勝して以来、45大会ぶりとなる。

　決勝は同スタジアムで12日午後2時5分にキックオフの予定。

最近の全国高校選手権決勝カード

年　度　　優勝　　スコア　準優勝
2015　　東福岡　　5―0　国学院久我山
2016　　青森山田　5―0　前橋育英
2017　　前橋育英　1―0　流通経大柏
2018　　青森山田　3―1　流通経大柏
2019　　静岡学園　3―2　青森山田
2020　※山梨学院　2―2　青森山田
2021　　青森山田　4―0　大　　津
2022　岡山学芸館　3―1　東　　山
2023　　青森山田　3―1　近　　江
2024　※前橋育英　1―1　流通経大柏
※はＰＫ戦決着