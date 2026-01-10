決勝は神村学園―鹿島学園 どちらも激闘制し初の進出 鹿児島勢21大会ぶりVか、茨城勢45大会ぶり頂点か【全国高校サッカー】
全国高校サッカー選手権は10日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で準決勝を行い、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が決勝に進出した。どちらも初めての決勝進出で、勝てば初優勝となる。
昨夏の全国高校総体を制した神村学園は尚志（福島）と1―1で90分間の戦いを終え、10人目まで続いたPK戦を9―8で制した。
鹿島学園は前回大会準優勝の流通経大柏（千葉）と息詰まる試合に。後半終了間際にワーズィージェイヴェン勝（2年）のゴールで先制し、1―0で勝った。
鹿児島県勢が優勝すれば2004年度の83回大会で鹿児島実が制して以来、21大会ぶり。茨城県勢が頂点に立てば、1980年度の第59回大会で古河一が優勝して以来、45大会ぶりとなる。
最近の全国高校選手権決勝カード
年 度 優勝 スコア 準優勝
2015 東福岡 5―0 国学院久我山
2016 青森山田 5―0 前橋育英
2017 前橋育英 1―0 流通経大柏
2018 青森山田 3―1 流通経大柏
2019 静岡学園 3―2 青森山田
2020 ※山梨学院 2―2 青森山田
2021 青森山田 4―0 大 津
2022 岡山学芸館 3―1 東 山
2023 青森山田 3―1 近 江
2024 ※前橋育英 1―1 流通経大柏
※はＰＫ戦決着