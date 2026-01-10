全国高校サッカー選手権は10日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で準決勝を行い、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が決勝に進出した。どちらも初めての決勝進出で、勝てば初優勝となる。

昨夏の全国高校総体を制した神村学園は尚志（福島）と1―1で90分間の戦いを終え、10人目まで続いたPK戦を9―8で制した。

鹿島学園は前回大会準優勝の流通経大柏（千葉）と息詰まる試合に。後半終了間際にワーズィージェイヴェン勝（2年）のゴールで先制し、1―0で勝った。

鹿児島県勢が優勝すれば2004年度の83回大会で鹿児島実が制して以来、21大会ぶり。茨城県勢が頂点に立てば、1980年度の第59回大会で古河一が優勝して以来、45大会ぶりとなる。

決勝は同スタジアムで12日午後2時5分にキックオフの予定。

最近の全国高校選手権決勝カード

年 度 優勝 スコア 準優勝

2015 東福岡 5―0 国学院久我山

2016 青森山田 5―0 前橋育英

2017 前橋育英 1―0 流通経大柏

2018 青森山田 3―1 流通経大柏

2019 静岡学園 3―2 青森山田

2020 ※山梨学院 2―2 青森山田

2021 青森山田 4―0 大 津

2022 岡山学芸館 3―1 東 山

2023 青森山田 3―1 近 江

2024 ※前橋育英 1―1 流通経大柏

※はＰＫ戦決着