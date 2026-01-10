¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤±¥µ¥¤¥º´¶¤ª¤«¤·¤¤¡×à¥Ç¥«½÷á¹âÍüâÃ´õ¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿±þÂ³¡¹¡Ö¥Ç¥«½÷¤ÏºÇ¹â¤ä¤ó¡×¡Ö°µÅÝÅªÈþ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¼þ°Ï¤ÈÊÂ¤ó¤ÇºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡ËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤¤¿à¥µ¥¤¥º´¶á
¡¡à¹â¿ÈÄ¹á¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¹âÍüâÃ´õ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1.8m¥Ç¥«½÷¤Ò¤È¤ê¤À¤±¥µ¥¤¥º´¶¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¼þ°Ï¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬°õ¾ÝÅª1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡183¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡Á¡×¡Ö¥µ¥¤¥º´¶¡ÄÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤¦¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö°µÅÝÅªÈþ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ª°ì¿Í¤À¤±¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤è¤êÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¡×¡Öexcellent¡ª¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ç¥«½÷¤ÏºÇ¹â¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹âÍü¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¤½¤Î¹â¿ÈÄ¹¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£