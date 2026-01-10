¥°¥é¥É¥ë¢ª¥ì¥¹¥é¡¼¢ª°úÂà¢ª·ëº§&½Ð»º¡Äà´ñÀ×¤ÎÅÅ·âÉüµ¢á¤·¤¿42ºÐ¡¦°¦Àî¤æ¤ºµ¨¤Î»ÒÏ¢¤ì¥È¥ì¡ÖÈà½÷¤ÏËÜÊª¤À¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤â·òºß¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÀ¨¤¤¡×¾Î»¿¤ÎÀ¼
¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤Þ¤µ¤«...¡×ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¢¤ä¤¹»Ñ¤â
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ËÅÅ·âÉüµ¢¤·¤¿¡¢¸µ¥°¥é¥É¥ë¤Ç¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È°¦Àî¤æ¤ºµ¨¤¬X¤Ç¸ø³«¤·¤¿µ°À×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ñÀ×¤Îµ°À×¡×¤È¤Ä¤Å¤êÅÅ·âÉüµ¢¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£2025Ç¯5·î8Æü¤Î»º¸å½é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¼õ¤±¿È¤ò¼è¤ëÍÍ»Ò¤ä³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤ëÄ«Îý¤ÎÆ°²è¤òÈäÏª¡£
¡¡¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò»îÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿Âè2»Ò¤È»×¤ï¤ì¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤â¡£¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤ëÆü¾ïÉ÷·Ê¤ä»Ò¤É¤â¤ò¸ª¼Ö¤·¤Æ¤Î¶Ú¥È¥ì¡¢¥ß¥Ã¥ÈÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¢¤ä¤¹¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¡¢°é»ù¤ÈÎ¾Î©¤·¤ÆÎ×¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
¡¡Åù¿ÈÂç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤Ë¡ÖÈà½÷¤ÏËÜÊª¤À¡×¡Ö¤æ¤º¤Ý¤óºÇ¹âºÇ¶¯¤Î42ºÐ¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤Þ¤µ¤«¤æ¤º¤Ý¤ó¤¬ÅÅ·âÉüµ¢¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤ÀÀ¨¤¤¡×¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤â·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤µ¤ó¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤·¤«¤âÆ°¤¤â¥¥ì¥¥ì¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°¦Àî¤Ï¡¢2003Ç¯¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤Î1¿Í¤È¤Ê¤ë¡£10Ç¯¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£à¥°¥é¥ì¥¹¥é¡¼á¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¤â13Ç¯¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤ò°úÂà¡£17Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£18Ç¯6·îÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯12·î29Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖJRÅì³¤¿ä¤·Î¹presents STARDOM DREAM QUEENDOM 2025¡×¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º»²Àï¤·¤¿¡£