À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖºÇ½é¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç¡×µð¿Í¢ªÀ¾Éð°éÀ®·ÀÌó¤Î¹â¶¶Îé¤¬¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡Á°µð¿Í¤ÇÀ¾Éð¤È°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬10Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤Î¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òË¬¤ì¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤«¤éÄ¾ÀÜ¡ÖºÇ½é¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡Öº£Ç¯¤Î7·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´Éô·è¤Þ¤ë¤È»×¤¦¡£2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÁà¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎºÆµ¯¤ËÇ³¤¨¤¿¡£
¡¡¹â¶¶Îé¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬½éÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ò»ë»¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿À¾¸ý´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¤é¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£Áá´ü¤Î»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÀºÅÙ¤ò¤â¤¦1¸Ä¾å¤²¤ë¡×¤ò²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°ìµå°ìµå¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢ÌµÂÌ¤ÊÆü¤ò²á¤´¤µ¤º²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë