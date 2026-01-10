『ラストマン』船上でのアクションシーンのために船を作る 福山雅治の裏話に大泉洋びっくり
俳優の福山雅治、大泉洋が10日、都内で行われた映画『ラストマン -FIRST LOVE-』新春ファースト舞台あいさつに登壇した。
【写真】ハイタッチを忘れて慌ててする福山雅治＆大泉洋
動員70万人を超え、興行収入10億円を突破する大ヒットを記録している。客席から登場するサプライズが行われ、大歓声の中で2人は登場。金屏風の前で仲良く笑顔を見せた。
船上でのアクションシーンも見どころとなっている本作。福山は「船作ったんですよ」と撮影秘話。初耳だった大泉は「全部？」と確認し、福山は「全部」と回答。続けざまに大泉は「船を？」と聞き、福山は「船を」と当意即妙に返して会場は爆笑だった。詳細について映画を見たらわかるそうで、福山は「この映画にとって重要なアクションシーン。それぐらい力が入っている。造船しましたから」と呼びかけていた。
『ラストマン−全盲の捜査官−』は福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が、難事件に挑む痛快バディドラマ。皆実は事故で視力を失いながらも、FBIで“事件を必ず終わらせる最後の切り札＝ラストマン”と呼ばれる特別捜査官。心太朗は、交換留学生として来日した皆実のアテンド役を務める。
最終話ラストの続編となる完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』が昨年12月28日に放送。さらに、そこからつながる映画『ラストマン -FIRST LOVE-』が同24日に公開となった。
