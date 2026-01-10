女優の萬田久子（67）が、10日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）にゲスト出演し、出産にまつわるエピソードを明かした。

実業家の佐々木力氏（故人）と20代のころから事実婚の関係になり、87年に男児を出産。29歳の時だった。出産の地にニューヨークを選んだことで、当時は大きな話題になった。

「ニューヨーク出産というのは当時、週刊誌で書かれましたね。初めてじゃないと思うけど、凄く大胆ですねと言われた。本人はそんな大胆なことをしているつもりはなかったんですけど、今思うと、へえ、やるじゃんと思う」

当時は芸能界を引退するつもりだったという。「ニューヨークで生きていこうと思っていたので。女優はやめたつもりだった。でも、子育てがつまらなくはないけど、うずうずしてたんでしょうね」。ニューヨークには1年ほど住んだが、その後も仕事の依頼は来ていたという。「何となくお仕事の話をいただくと、やってみようかなって。やってみていい？ってみんなに聞いて」と明かした。

日本での仕事と、米国での子育て。両立不可能とも思える状況で頼ったのは、実の母だったという。「子供をニューヨークに置いて、母親をニューヨークに呼んで」。しかも、母親はそれが初めての海外だったという。「それも初めてのニューヨークだったから、パスポートを取ってくれて。お母さん、58だったから、初めての外国がニューヨーク。ベビーシッター」。スタジオには驚きの声が広がった。

MCの「ハイヒール」モモコからは、「それで娘は帰るんでしょう？めちゃくちゃやん？」とツッコミが。萬田は「向こうにも友達もおったんですけど、一応身内がおった方がいいと思って。そんなことしながら、何となく今に至る」と、半生を振り返った。