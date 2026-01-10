俳優でモデルの高橋ひかるさん（24）が2025年12月27日、自身のインスタグラムを更新。「最近の衣装」ショットを披露した。

「最近の衣装たち」

高橋さんは、「最近の衣装たち」といい、衣装に着替えて10枚のショットを投稿。街角で撮影したコート姿やシアー感のある白いシャツをはじめ、複数の衣装姿を披露した。

インスタグラムに投稿された写真では、1枚目の写真では白のニットカーディガンに白のミニスカートを合わせ、キャメルのロングコートを着用。コートは襟が大きめのデザインで、足元には透け感のあるタイツと黒いショートブーツを合わせた。

4枚目の写真ではケーブル模様のボルドーのニットに白いミニスカートを合わせたコーデ。オーバーサイズのニットに、柔らかい素材のスカートと黒のニーハイブーツを合わせ、脚の長さが際立つ全身ショットを披露した。

この投稿には、「可愛すぎる」「スタイル最高すぎる」「めっちゃめっちゃ似合って可愛いですね」「最強に素敵」「笑顔かわいい」「可愛い美人サイコー」「めっちゃ可愛いですー」といったコメントが寄せられていた。