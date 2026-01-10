山形県産サクランボの高級品種「佐藤錦」と大玉の新品種「やまがた紅王」の初競りが５日、県内外２０か所で行われた。

桐箱入りの佐藤錦５００グラム（２Ｌサイズ・６８粒）が、山形県天童市糠塚の天童青果市場で１５５万円、東京都大田区の大田市場で１８０万円とそれぞれ過去最高額で落札された。

競りにかけられた佐藤錦は同市の農家・花輪和雄さん（７６）が、専用の冷蔵庫で保管していた苗木を、秋から加温のビニールハウスで育てた「超促成栽培」のもの。粒の大きさは直径２５ミリ以上で、つやがあり真っ赤に色づいている。

天童青果市場では早朝から威勢の良い競り人の声が響いた。買い手が次々と指で価格を示し、一番高値をつけた「ジェイエイてんどうフーズ」（山形県天童市）の万年憲一・営業部副部長が競り落とすと拍手がわき起こった。桐箱入りの佐藤錦３００グラム（Ｌサイズ・５４粒）は３万円で落札された。

万年副部長は「（今季は）天候不順で生育が悪く収穫量も減り、２Ｌが出るかどうかとさえいわれていたが、つやもあり、ほどよく張ったいい商品だ。今年もお客様の喜ぶものを届けていきたい」とほほ笑んだ。

ＪＡ全農山形によると、これまでの最高落札額は、天童と大田でいずれも１５０万円だった。