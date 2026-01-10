「全国高校サッカー選手権・準決勝、鹿島学園１−０流通経大柏」（１０日、ＭＵＦＧ国立）

流通経大柏（千葉）は鹿島学園（茨城）に敗れ、２大会連続５度目の決勝進出はならなかった。

持ち前のハイプレスを武器に堅守をみせていたが、終了間際に鹿島学園に先制を許した。

２５年度のサッカー界は茨城県勢が大活躍。Ｊ１で鹿島、Ｊ２で水戸が優勝。大学では筑波大が関東大学リーグ１部と全日本選手権で２冠を達成し、Ｕ−１８プレミアリーグファイナルを鹿島ユースが制しており、茨城旋風にのみ込まれた形となった。

今年度はＪ１も鹿島と柏が優勝争いを繰り広げ、鹿島が制しており、ＳＮＳなどでは「またも鹿島が柏に勝ってしまったか」。「柏はいつになったら鹿島に勝てるんだ」、「Ｊ１みたいやな」との声が。また、鹿島学園が黄色、流通経大が赤のユニホームというＪチームとは真逆の配色に、「鹿島が黄色着てて柏が赤着てる。間違えそうｗ」、「色々と混乱する」、「惑わされる」と混乱の声が上がっていた。