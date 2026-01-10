【伍福軒】子ども1人につき790円値引き！毎週日曜限定でお得なキャンペーンを実施《3月29日まで》

エムピーキッチンホールディングスが展開する「東京背脂黒醤油ラーメン伍福軒」では、2026年1月11日から3月29日までの期間中、毎週日曜日限定で、子ども向けの特別サービス「日ようはお子さまの日」を実施します。

大人1人につき子ども最大5人まで値引き

期間内の毎週日曜日、麺類もしくは定食を注文した大人1人に対して、小学生以下の子ども1人につき1杯（定食は1つ）まで790円が値引きされます。

会計の際に、子どもの人数分だけ790円が値引きに（大人1人につき子ども5人まで）。食券機設置店舗では、購入後に値引き額がキャッシュバックされます。

なお、期間中の毎週日曜日は何度でも利用可能です。

伍福軒の「お子さまラーメン」は、量を減らした子ども向けメニューではなく、大人に提供しているものと同じ内容になっています。子ども用の取り皿も用意されていて、テーブル席を備えた店舗もあるので、家族連れでもゆったり楽しむことができそうですね。

詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部