東かがわ市の養鶏場できのう発生した高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例は、けさ（10日）、陽性と確定しました。ニワトリ約2万4000羽の殺処分など、防疫措置が行われています。

昨夜（9日）、香川県庁で鳥インフルエンザ対策本部会議が開かれ、本部長の池田知事が今後の防疫措置などを指示しました【画像①】。



きのう東かがわ市の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例は、国の遺伝子検査の結果、H5亜型の遺伝子が確認され、感染疑いの疑似家畜と判定されました。





このため、この養鶏場で飼育されていた採卵用のニワトリ約2万4000羽の殺処分が行われています【画像②】。

（池田豊人 香川県知事）

「できるだけ早く防疫措置の終了を目指したい。感染の広がりを防ぐために万全を期していきたい」



また、県は、感染拡大防止の措置として周辺の4か所に消毒ポイントを設けたほか、農場から半径3キロ以内のニワトリや卵の移動と半径3キロから10キロ以内の搬出を制限しています。