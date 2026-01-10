2025年11月に開催された「アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン」。この大会における渋野日向子は、通算6オーバーの95位タイで予選落ち。この結果は、渋野の2025年シーズンの戦いに終止符を打つと同時に、翌年の出場資格を巡る厳しい現実を突きつけるものとなった。

大会の経過と戦績

ペリカンGC（6349ヤード、パー70）を舞台に行われた今大会、渋野は初日を1バーディ・2ボギーの「71」で回り、54位タイと予選通過圏内でスタートを切った。しかし、第2ラウンドでは1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーとスコアを崩し「75」。トータル146、首位と15打差の95位タイまで順位を下げ、決勝ラウンド進出を逃した。

「カテゴリー11」を逃し…

この結果は、渋野にとって極めて重い意味を持つこととなった。ポイントランキング81～100位に与えられる「カテゴリー11」を逃したことで、より高い出場優先順位を求めて、最終予選会（Qシリーズ）への出場を余儀なくされた。

今大会95位タイという結果は、トッププレーヤーとしての地位を一度失い、再びゼロに近い地点から再起を図る必要があることを明確に示した。華々しい活躍を見せた過去のシーズンとは対照的に、2025年の戦いは、自らの現在地を再確認させられる厳しい幕切れとなった。