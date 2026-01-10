「人間、歳を重ねるとここまで醜くなる」？家出した嫁を執拗に追う姑の、狂気じみたふてぶてしさ【作者に聞く】
天候が不順な三連休、家で漫画を堪能するには絶好の機会だ。SNSやブログ「横山家のマンガ。」で数々のヒット作を世に送り出している横山了一さん(@yokoyama_bancho)。今回は、2025年上半期に大きな話題となった『どちらかの家庭が崩壊する漫画』について、制作の裏側を伺った。
■「ふてぶてしさ」を極めた義母の狂気
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘のリエ。一見幸せなセレブ家庭に見える薬師寺家だが、その実態はシュウの浮気疑惑や義母との同居問題でボロボロだった。耐えきれず家を出たユイに対し、義母・聡子の狂気は加速する。
ユイを連れ戻すべく、居所と思われる家へ乗り込んだ聡子が対峙したのは、ユイの友人・マリンだった。ヤンキー相手にも全く物怖じしない聡子の姿は、まさに狂気そのものだ。横山さんは「ヤンキー相手にも物怖じしない、聡子の狂気じみた一面を見せたいなと思いました。人間、歳を重ねるとこんなにふてぶてしくなるんだなと……」と、キャラクターの深層にある意図を明かした。この「ふてぶてしさ」こそが、読者を最も震えさせる見どころの一つとなっている。
■ヤンキーキャラへの愛着と「クズ夫」への反省
物語に鮮烈な印象を残すユイの友人・マリンについて、横山さんは「僕の作品によく出てくる、きっぷのいいヤンキー女性キャラの集大成のような存在」と語る。このタイプのキャラクターは、すべてにおいて読者からの人気が高くなる傾向にあるという。
また、いかつい見た目ながら「かわいい」一面を持つヤンキーキャラ・ゴンについても、作品ごとに微調整を加えながら描いている。一方で、夫・シュウについては「序盤はあまりにクズ夫に描きすぎたな……とちょっと反省しています」と、意外な自己評価も飛び出した。
崩壊へと突き進む薬師寺家。狂気に満ちた姑と、身勝手な不倫夫に追い詰められたユイは、本当の幸せを掴めるのか。すべての要素が絡み合う地獄の展開から、ほかでは味わえないおもしろいドラマが生まれている。
取材協力：横山了一(@yokoyama_bancho)
