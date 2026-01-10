日産『910ブルーバード』“41年所有”でかかった衝撃の“維持費”総額 矢作兼「信じられないよ。めちゃくちゃエンジンいいよ」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう10日に放送。新年1回目となる今回は、アンコール放送として、を「意地でも維持するオーナーさん」をテーマに人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』を送る。
【最新番組カット】直線的なボディラインがかっこいい！日産『910ブルーバード』の全貌
最後に登場したのは、1979年に販売された“ステーションワゴンの先駆け”という日産『ブルーバード 910 ADワゴン』。オーナーは、20歳の頃に「長く乗れる車を」と、を購入。以来、「故障しても壊れても何が何でも直す！」という強い信念のもと、これまでのメンテナンス履歴はもちろん、修理・交換部品の品名から工費までリスト化しているという。矢作が思わずうなった、所有歴41年（初回放送時）でかかったメンテナンス総額とは。
また、試乗では運転した矢作が「信じられないよ。めちゃくちゃエンジンいいよ」と絶賛。オーナーは同車への思いを語る。
【最新番組カット】直線的なボディラインがかっこいい！日産『910ブルーバード』の全貌
最後に登場したのは、1979年に販売された“ステーションワゴンの先駆け”という日産『ブルーバード 910 ADワゴン』。オーナーは、20歳の頃に「長く乗れる車を」と、を購入。以来、「故障しても壊れても何が何でも直す！」という強い信念のもと、これまでのメンテナンス履歴はもちろん、修理・交換部品の品名から工費までリスト化しているという。矢作が思わずうなった、所有歴41年（初回放送時）でかかったメンテナンス総額とは。
また、試乗では運転した矢作が「信じられないよ。めちゃくちゃエンジンいいよ」と絶賛。オーナーは同車への思いを語る。