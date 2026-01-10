俳優池松壮亮（35）10日、NHK大阪ホール（大阪市中央区）で開かれたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）のトークショーに参加。終演後に取材会では、大阪の地での温かい歓迎に声を弾ませた。

池松は、仲野太賀（32）演じる主人公・小一郎（のちの豊臣秀長）の兄、藤吉郎（のちの豊臣秀吉）役。大阪城を間近に望む場所でのイベントで、秀吉好きが多い大阪人を前に「覚悟してきた」と語ったが、温かく迎えられ感謝した。

観客について「わりと赤い服着た方が多かったですね。ヒョウ柄も目立ちました。やっぱ大阪だなあと」とニヤリ。“本丸”大阪の観衆に目の前で作品を見てもらえたことで「ようやく2人の物語が始まったんだなと感じること「ができた」と充実の笑顔をみせた。

「豊臣の物語と言えば、関西。まずはそこで今暮らしている、ゆかりの地の方々に受け入れてもらうことが一番。誇りに思ってもらえるぐらいになればいいなと思う」と意気込んだ。

同局によると、4日に放送された初回の平均視聴率は関東地区13・5％に対し、関西地区は13・7％（ビデオリサーチ調べ）。関西が0・2ポイント上回ったことに、池松は「初めてではないけどめったにないこと。それを聞いて、ものすごくうれしくなりました。（関西の）たくさんの方々が豊臣の物語を応援してくれるんだなあと」と、ゆかりの地での盛り上がりを喜んだ。

仲野も大阪への愛着を口にした。大河ドラマ「江〜姫たちの戦国〜」（2011年放送）で豊臣秀頼を演じ際にも大阪城を訪問。「豊臣家との強烈な縁を感じる」と語り、「大阪城に来ると背筋が伸びる思い」と語った。