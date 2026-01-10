ACEes作間龍斗＆深田竜生、ステージでの“振る舞い”が話題「流石」「上手すぎ」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア5人組グループ・ACEes（エイシーズ）の作間龍斗と深田竜生が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演。ランウェイ後にはトークステージにも登場し、静岡の伝統工芸の魅力を伝えた様子が話題を呼んでいる。
【写真】STARTO人気ジュニア2人「TGC」ランウェイ登場に歓声
静岡市が誇る“工芸美”をテーマにしたステージには、「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」を務めるACEesから、作間と深田が登場。「駿河和染」の衣装姿でランウェイを披露した後、トークステージにも登場し、作間が「皆様盛り上がってますか？すごく元気なようで、僕たちも嬉しいです！」、深田が「皆さんもっと声出ると思います！盛り上がってますか？ありがとうございます。最後までその調子でお願いします！」と挨拶。会場を大いに盛り上げた。
ステージでは、2人が実際に「駿河和染」と「駿河竹千筋細工」を体験したことを振り返り、伝統工芸について紹介。難しいワードも並ぶ中、担当箇所をしっかり説明すると、深田は「言えた！」と笑顔を見せ、会場を和ませた。
さらに、実際に作ったトートバッグや花瓶、虫かごを披露する場面も。約30分で作品を完成させたという作間に、MCのハリー杉山が「それは2人が天才だからですか？」と問いかけると、深田は「天才だからだったと思います！」と即答。すかさず作間が「先生が上手く教えてくれるからです（笑）」とフォローし、息の合ったやり取りで笑いを誘った。
最後には、作間が「20周年という貴重な年に、ACEesとして出られて。しかも、今日は静岡を身にまとうことができて、楽しかったです。また皆さんに魅力を知ってもらえるように頑張ります！」と意気込みを語り、会場からは温かい拍手が送られた。
作間と深田のトークを受けて、ネット上では「2人とも説明完璧すぎる」「難しい単語も覚えてて、勉強してきたのが伝わってきた」「流石だった」「説明も作品も上手すぎ！」など、反響が寄せられている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも展開。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆作間龍斗＆深田竜生、伝統工芸の魅力伝える
◆ACEes、ステージ上で息ぴったりのやり取り
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも展開。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
