小嶋陽菜「Mステ」でイコラブに差し入れ「さすがのセンス」「喜び方可愛すぎる」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/01/10】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が2026年1月9日、自身のInstagramを更新。指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の楽屋を訪れ、差し入れを渡した際の様子を公開した。
【写真】37歳元AKB神7、センス光るイコラブへの差し入れ
2025年12月26日放送のテレビ朝日系音楽番組「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」にAKB48のOGメンバーとして出演した小嶋は、同番組にて＝LOVEと共演。そして今回、「イコラブちゃんに差し入れ 野口衣織ちゃんありがとう」「アイドルみんな可愛かったなぁ…」と人気キャラクター「ちいかわ」の形に焼き上げられたたい焼き「ちいかわ焼き」を＝LOVEに差し入れする様子を公開した。楽屋口から登場した野口衣織にちいかわ焼きを渡すまでの一部始終を映しており、野口が小嶋の差し入れに満面の笑みを浮かべる様子や、2人が並んで喜び合う姿が披露されている。
この投稿に、ファンからは「さすがのセンス」「喜び方可愛すぎる」「微笑ましすぎる」「豪華な交流」「AKBとイコラブの組み合わせ最強すぎる」「2人とも可愛くて最高」「美しい世界」「ワクワクドキドキ感がたまらない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
