「タイツ苦手」な人に“この1本”！【ユニクロ】40・50代の冬に！「人気パンツ」

寒さが厳しい今の時期。しっかり防寒したいけれど、タイツは苦手……。そんな悩みを解決したいミドル世代は、1枚で暖かそうな【ユニクロ】の裏起毛パンツを試してみて。今回は、着まわしやすいシンプルなデザインのパンツを紹介します。冬コーデで手放せなくなるかも。

伸縮性があって穿き心地もよさそうなスキニーパンツ

【ユニクロ】「ヒートテックウルトラストレッチレギンスパンツ」\2,990（税込・セール価格）

すっきりとしたシルエットのレギンスパンツ。ボリュームのあるセーターやスウェットとも合わせやすく、冬コーデで重宝しそうです。ウルトラストレッチ素材が使われているため、細身ながら楽に穿けそう。公式サイトによると「吸湿発熱、保温機能と裏起毛で暖かい」とのことで、寒がりさんもタイツなしで穿けるかも。

楽ちん & サマ見えするワイドなストレートパンツ

【ユニクロ】「ウォームフリースストレートパンツ」\1,990（税込・セール価格）

「はいた瞬間の気持ち良さと暖かさを両立した」（公式サイトより）裏起毛 & 保温機能付きのフリースパンツ。ストレッチ性にも優れているので、部屋着からデイリーまで活躍してくれそうです。今季のトレンドカラーであるダークブラウン、ブラック・ナチュラルの全3色展開。

writer：Emika.M