人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボレーションしたチロルチョコが、1月12日（月）から全国のセブン‐イレブンで順次発売される。

パペットスンスンがチロルチョコとコラボ！セブン‐イレブン限定で発売 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

「パペットスンスン」は、不思議なパペットの国“トゥーホック”に住む6才のスンスンやその仲間たちが繰り広げる“ふんわりパペットムービー”として人気を博している。

「チロルチョコ＜パペットスンスン＞」（1個 46円）のフレーバーは、ブルーベリー風味生地とソースにマシュマロを組み合わせた、さわやかな味が楽しめる。

フレーバーはさわやかなブルーベリーマシュマロ味 (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

パッケージは「スンスン」や親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」がデザインされたカラフルな10種類がお目見えする。淡いカラーのマシュマロを背景に、スンスンがひょっこり顔をのぞかせたデザインや、3人がこちらを見つめる集合デザイン、首をかしげたり、笑顔を見せるスンスンなどがある。

「チロルチョコ＜パペットスンスン＞」パッケージ (C)PUPPET SUNSUN/PS committee

パペットスンスンとコラボレーションしたチロルチョコは、1月12日（月）から全国のセブン‐イレブンで順次発売される。一部取り扱いのない店舗もある。また、商品がなくなり次第、販売終了となる。



(C)PUPPET SUNSUN/PS committee