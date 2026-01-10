お笑いコンビ「金の国」のXENO（ゼノ）が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。元の芸名である「渡辺おにぎり」に芸名を再変更することを発表した。



【写真】半紙に決意の表情で改名を記す渡部おにぎり わずか3週間後に元に戻るとは…

XENOに関しては、2025年12月19日に自身のX上で「どうも金の国XENOです『ゼノ』と読みます！ 渡部おにぎりから改名しました こらからもよろしくね」として、「渡部おにぎり」から「XENO」に改名していた。



しかしコンビで運営する9日に更新したポッドキャスト番組内で「ボケだと思われたらだめなので、正式に言います。渡部おにぎりに戻します」と発表。その理由について「失敗というか、浅はかだった」と話し、具体的には「XENOという名前と自分のお笑いスタイルが違いすぎてやりにくい」「正月に親戚にあったとき、誰も名前を正しく読めなかった。（そこから）大衆受けしないなと感じた」などと理由を挙げ、約3週間で元の芸名に戻すことを公表した。



自身のXでも同日に「この度芸名を、XENOから渡部おにぎりに戻す事に決めました！」と報告。「自分なりに真剣に考えてXENOにしたのですが、失敗でした」と失敗を認め、「これからはより一層頑張っていきますので応援してもらえたら嬉しいです！」と記した。



（よろず～ニュース編集部）