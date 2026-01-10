フィギュアスケートペアの元日本代表・高橋成美さんが、テレビ朝日「バラバラ大作戦『オフレコスポーツ』」（金曜・深夜２時４３分）に出演。自身の身に起こったアクシデントを話した。

「一回頭から落ちて、記憶喪失になったことがあるんですよ」と明かした高橋さん。「ツイストリフトっていう大技がありまして。男性が女性を氷上からすると３メートルくらい投げ上げて、くるくるって回ってキャッチするんですけど」と説明し始めた。

「練習中だったんですけど、男性が投げた瞬間に（リンクに）穴が開いて（男性が）転んじゃったんですよ。もう３メートル上から『あ、やっちゃったな』と思いながらどうしようもできなくて、すごい走馬灯のようになりながらそこまで覚えてるんですけど、バンって落ちたらしいんですよね」と落下の経緯を話した。

「目が覚めたら病院にいて。病院で車いすに乗ってるんですよ、自分。『車イス乗るの初めて！病院だから手洗わないと！』って言って。親がすごい悲しい顔してて『どうしたの』って言って（親に）『それもう４回目』とか言われて。そういう経験を何度も重ねてて」と語った。