　令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase17「逐う」が11日に放送される。

【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case17「逐う」予告

　ゼロ（声：川平慈英）を失ったものの、莫（今井竜太郎）はねむ（堀口真帆）救出のミッションを継続。そんな莫に看護師の春（優希美青）は、ねむ失踪にまつわる意外な事実を明らかにする。

　夢主の心の扉を見つけた莫はウルフナイトメアの追跡を開始。しかし、行く手を阻むノクス（古川雄輝）がライダーノクスに変身。莫もゼッツに変身し二人のライダーはついに激突する！