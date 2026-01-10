【仮面ライダーゼッツ】Case17「逐う」あらすじ ゼッツとノクス、2人の仮面ライダーが激突 ゼロバラバラ事件が発生
令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）のCase17「逐う」が11日に放送される。
【動画】【仮面ライダーゼッツ】Case17「逐う」予告
ゼロ（声：川平慈英）を失ったものの、莫（今井竜太郎）はねむ（堀口真帆）救出のミッションを継続。そんな莫に看護師の春（優希美青）は、ねむ失踪にまつわる意外な事実を明らかにする。
夢主の心の扉を見つけた莫はウルフナイトメアの追跡を開始。しかし、行く手を阻むノクス（古川雄輝）がライダーノクスに変身。莫もゼッツに変身し二人のライダーはついに激突する！
