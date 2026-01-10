『ばけばけ』トキはある不安を抱えていた 第71回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第71回（12日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“変化” 新キャラが追加された！
前回は、トキ（高石あかり）の隠し事がスッキリしない、ヘブン（トミー・バストウ）。トキもまた、ヘブンに対して不安を抱えたまま、2人は家族顔合わせの日を迎える。司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）、勘右衛門（小日向文世）の松野家と、タエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）の雨清水家。錦織（吉沢亮）が見守る中、両家の挨拶が進んでいく。そんな中、ヘブンが突然「カゾク、ナル、デキナイ」と言い出す。
今回は、晴れて夫婦となったトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。2人は司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）と4人で暮らすことになる。勘右衛門（小日向文世）、サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）に見送られ、トキはついに天国町の長屋を脱出！かつて暮らしていた松江城の近くに引っ越す。そして始まる家族４人での新生活！しかし、トキはある不安を抱えていた。
