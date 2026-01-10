同じ参加者のはずが、1人だけ居酒屋気分？ 緊迫のタイマン勝負を傍観する人気芸人がみせたまさかの行動に、周囲は大爆笑するしかなかった。

【映像】ニューヨーク嶋佐、緊迫場面で衝撃行動

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。

この場面では、崖っぷちからの大逆転を狙う俳優・本郷奏多とさや香・新山が激突。本郷はハートの「AK」で手持ちチップを全ベット（オールイン）、新山もダイヤとスペードの「AK」で負けていない。

2人のヘッズアップとなったこの対戦、最初にテーブルに開かれた3枚のカードはハートの「6」「7」とクラブの「8」。これで本郷はフラッシュに王手となると、4枚目はスペードの「2」となり、新山は同点（チョップ）に望みを繋ぐしかない状況に。

崖っぷちの本郷がダブルアップなるか。運命のラストカードが捲られる直前、新山の隣に座るニューヨークの嶋佐和也が「ちょっと待って！」と割ってはいる。何かと思えば「1杯だけ…」とジョッキの酒を迫真の表情でかき込むのだった。

まさかの行動にテーブルの参加者は大爆笑。本郷のみ表情は崩さないが、別室で見守っていたメンバーも「なんで？」「関係ないだろ！」「邪魔だな」「嶋佐さん〜」とツッコミを連発していた。

その後捲られた5枚目のカードはクラブの「6」で、勝負は痛み分けに。難を逃れた新山はガッツポーズ、本郷は悔しそうな表情を見せ、嶋佐も最後まで満足そうな表情だった。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

