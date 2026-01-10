再始動レミオロメン、名曲「3月9日」のスタジオライブ映像を公開
約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンが、代表曲「3月9日」のスタジオライブ映像をYouTubeでプレミア公開する。公開はきょう10日午後9時。
【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像
レミオロメンは昨年12月6日に再始動を発表。年末に放送された『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』にも出演し注目を集めた。
3月4日には全45曲を収録したベストアルバム『SINGLES BEST+』をリリースすることも決定している。初回限定盤のBlu-rayには、活動再開に合わせて公開されたスタジオライブ「Reunion Studio Live 2025」として、「雨上がり」「粉雪」「大晦日の歌」「3月9日」「南風」の5曲が収録される。
その中から、「Reunion Studio Live 3月9日」が、きょう午後9時よりYouTubeにてプレミア公開される。「3月9日」は、もともとメンバーの友人の結婚式のために書き下ろされた楽曲で、現在では結婚式や卒業式などの門出のシーンにおいて高い人気を誇り、世代を超えて歌い継がれている代表曲のひとつ。今のレミオロメンによる演奏に注目が集まる。
レミオロメンは、3月9日から約15年ぶりとなる全国ツアー『Reunion Tour 2026』もスタートさせる。
