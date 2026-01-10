女優の萬田久子（67）が、10日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）にゲスト出演し、11年に死去した事実婚のパートナーとのエピソードを語った。

萬田は11年、事実婚のパートナーだった実業家の佐々木力氏をスキルス性胃がんで亡くしている。MCの「ハイヒール」モモコから男性について振られると、萬田は「三十何年、一緒だったんですけどね」とつぶやいた。

当時は珍しかった事実婚。しかし、事実婚にこだわっていたわけではなかったようで、萬田は「結婚式をサプライズで企んでいたというのは、友達から聞きました」と打ち明けた。

パートナーはがんで余命3カ月と診断され、最後の1カ月は意識不明だったという。それでも、萬田は「その1カ月で、病院で絆ができた」と話す。お手伝いさんに頼んで婚姻届の用紙を入手。「亡くなった時に、“もし気が向いたら判を押してね”って入れて。すぐ火葬場だったんですけど…」。2人が記入した婚姻届は、役所に出されることはなかった。「届けない、届けない。棺の中に入れさせてもらって」。パートナーとのかけがいのない思い出を胸に、その後は「新しい恋愛をさせていただいています」と明かした。

亡くなった後、パートナーからの最後のプレゼントが手渡されたという。「亡くなってから、私の誕生石のダイヤが金庫に入っていて。子供たちが“これはパパがあげようとしていたダイヤモンドです”って、くれた。あれが最後のプレゼントになってますね」と振り返っていた。