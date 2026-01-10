【あすから】イ・ジョンソク＆少女時代・ユナ、初共演で“夫婦”に 天才詐欺師のクライムミステリー、韓国ドラマ『ビッグマウス』テレビ初放送＜キャスト・あらすじ＞
俳優のイ・ジョンソクと少女時代のユナが共演する韓国ドラマ『ビッグマウス』（全16話）が、11日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週日曜 後8：00〜10：35 ※2話連続）
【写真】イ・ジョンソクが家族を守るため天才詐欺師に
口だけは達者だが勝率10％という三流弁護士が、キャリアを一発逆転させるべく引き受けることになったある殺人事件に巻き込まれたことで、人生が思いもよらない方向に…。生き残るため、そして家族を守るために天才詐欺師＝「ビッグマウス」となり、事件の裏に隠された巨大な陰謀を暴いていくクライムミステリー。
イ・ジョンソクと少女時代・ユナは初共演で夫婦を演じ、2人のケミストリーにも注目の同作。『2022 MBC演技大賞』でイ・ジョンソクが大賞に輝いた話題作で、ユナは最優秀演技賞、また2人でベストカップル賞を受賞した。
■あらすじ
勝率10％にも満たない三流弁護士・パク・チャンホ（イ・ジョンソク）が、ある日殺人事件を引き受けることになった。ところが、事件の真相にたどり着くと、そこから彼の身辺に奇妙なことが起こり始める。突然の車の衝突事故、体内から検出された薬物、事務所の壁や天井から発見された巨額の現金、麻薬、拳銃、USB…。そして警察が、天才詐欺師であり、闇の世界の支配者、“ビッグマウス”の逮捕を発表すると、チャンホは、最凶の重罪人だけが送られる恐ろしい地獄のような場所、グチョン監獄に収監されるのだった。突如天才詐欺師としてでっち上げられたチャンホが、刑務所の中で生き残る方法はたったひとつ、本物のビッグマウスになること。本物の“ビッグマウス”になりすまし、自分をビッグマウスに仕立て上げた、巨大な因縁の実態を暴き出していく。
■キャスト
イ・ジョンソク、ユナ（少女時代）、キム・ジュホン、オク・ジャヨン、クァク・ドンヨン ほか
