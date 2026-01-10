【ゴジュウジャー】第45話「揃う指輪！ 全力レッドは仲間のために」あらすじ 無敵大将軍が登場 カクレンジャーボールも！
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第45話「揃う指輪！ 全力レッドは仲間のために」が11日に放送される。
【動画】【ゴジュウジャー】第45話「揃う指輪！ 全力レッドは仲間のために」予告
吠（冬野心央）たちは、厄災・ビダルの復活で大ピンチになるも、なんとかその場を切り抜ける。その戦いを間近で見ていたサスケ（小川輝晃）は、カクレンジャーの指輪を賭けた“妖怪ナンバーワンバトル”をゴジュウジャーたちに持ちかけた！
「一番妖怪っぽいと俺が認めたやつが勝ち」と言うサスケを前に、ゴジュウジャーたちはそれぞれ全力で妖怪になりきる。しかし、吠だけは、オリガレッド（声：土屋神葉）の「レッドにもリーダーにもふさわしくない」という言葉を気にして上の空。サスケのある言葉で、吠はふさわしくないなりに「俺がここまで頑張れた理由」を考える…。
