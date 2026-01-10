日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）が10日に生放送され、人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」では巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズ移籍が決まった岡本和真内野手（29）にエールが送られた。

この日のテーマは「ホーム自慢」。

通常はほぼ“巨人オンリー”の同コーナーだが、この日は辻岡義堂アナウンサー（39）から小園（広島）、清宮幸（日本ハム）、藤原（ロッテ）、宗山（楽天）と他球団選手が直撃インタビューを受け、巨人ナインのVTR出演はなかった。

だが、最後に用意されていたのが、同コーナーにこれまで数多く登場してきた岡本の珍場面特集だった。

2017年の「長崎」というテーマ回では「カステラ」と回答し、「カステラのどこの部分が好きですか？底ですか？」との問いには「いや。僕、あそこが嫌いです。ジャリジャリしてて」としながらも「あそこは切り取ってって感じですか？」に「いや、あそこがあってのカステラなんで全部食べます」と岡本らしい珍回答。

2022年の「マイベスト中華」では「絶対頼むのはチンジャオロースー」とし「一番ご飯が進むってことですか？」と聞かれると「いや。それをご飯がわりに食べますね」とこれまた独特な答えだった。

そして、移籍先が決まる出国前に2026年の抱負を岡本に尋ねていた番組。色紙に「健康」と書き込んだ岡本は「これがないと何もできない」とし、「元気があったらなんでもできると思うんで」とどこかで聞いたことのある名言を口にした。

また、米国で食生活が変わってしまうことについて聞かれると「とにかく野菜から食べたら大丈夫じゃないですか。ベジファーストでしょ」と最後まで“岡本節”。

番組は「羽ばたけ岡本選手。熱ケツはいつも一番の応援団です」と最後にエールを送っていた。