童謡通りにはいかなかった柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万5000回再生を突破し、「生粋の室内犬」「可愛いくて草」「激しくチラ見してて笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雪が積もったので、犬と一緒に広場へ→『喜んで遊ぶかな』と思ったら…潔すぎる『まさかの行動』】

犬と一緒に雪遊び♪

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」では、柴犬らんまるくんの平和な日常が紹介されています。らんまるくんが住んでいるのは、のどかな田舎町。冬は雪が積もる地域だそうです。

この日は、雪がたくさん積もり、格好の雪遊び日和でした。そこで、投稿主さんは、らんまるくんを連れて外にでかけることにしたといいます。

でかけた先は、投稿主さんの事務所の広場。すっかり雪に覆われた広場に、らんまるくんを下ろしてみたそうです。すると、らんまるくんは、足跡ひとつない広場をポテポテと歩き始めたといいます。

喜んで遊ぶかなと思ったら…

しかし、らんまるくんはそのまま一直線に事務所に向かってしまいました。その迷いのなさは、思わず「遊ばないの…？」とつっこみたくなってしまうほど。

事務所の扉の前で佇み、何かを訴えかけるように投稿主さんをチラ見するらんまるくん…。実は、らんまるくんは、雪で遊ぶよりぬくぬくする方がすきなのだとか。雪遊びにはあまり関心がないようで、暖かな事務所の方へと自然に足が向いてしまったのでした。1秒も遊ぶことなく避難したらんまるくんに、投稿主さんも思わず脱力…。

仕方なく事務所の扉を開けてみると、なぜか少し躊躇した挙句、ジャンプして中へ。らんまるくんの雪遊びは、一瞬にして終わりを告げることとなったようです。

雪見で冬を満喫♡

事務所に入ったらんまるくんは、遠巻きに外の雪景色を見つめていたそう。暖かな絨毯の上に座り、人心地ついたようにのんびり過ごしたといいます。

途中、やっぱり雪が気になったのか、扉の前まで移動したらんまるくん。真っ白な雪が眩しいのか、目を細めながら雪を見つめていたそうです。

「犬は喜び庭駆け回る～♪」という童謡の通りにはいきませんでしたが、自分なりの方法で雪を楽しんだらんまるくんなのでした♡

この投稿には、「1ミリも喜んでいないのは明らかですねw」「迷いのない足跡がかわいい」「犬だって寒いものは寒いよね(笑)」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、他にもらんまるくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。