学校へ向かうお姉ちゃんを、窓際から静かに見送る大型犬と1歳の赤ちゃん。その並んだ後ろ姿が尊すぎると話題を集めています。毎日の恒例だというこの光景には、慌ただしさのない穏やかな時間が流れているよう。

話題の投稿は記事執筆時点で8万再生を突破し、「かわいい」「仲良しだね」といった声が寄せられています。

【動画：学校へ行くお姉ちゃんをお見送りする『大型犬と１歳の赤ちゃん』】

窓際に並んで

TikTokアカウント「user8553037016608」に投稿されたのは、学校へ向かうお姉ちゃんを見送る大型犬と赤ちゃんのお姿。この日、窓辺にはゴールデンレトリバーの男の子と1歳の男の子が並び、外の様子を静かに見つめていたといいます。

毎朝の恒例だというこの時間は、ふたりにとって欠かせないひとときなのでしょう。ソファにちょこんと座るワンコの隣で、赤ちゃんはソファの背もたれに手をかけ、身を乗り出すように立っていたとか。お姉ちゃんの姿を最後まで追おうとする健気さが、その後ろ姿から伝わってくるようでした。

寄り添うふたり

二人はほとんど動くことなく、並んで外を見守り続けていたそうです。ワンコは背筋を伸ばして落ち着いて座り、赤ちゃんのすぐ隣に寄り添っていたといいます。赤ちゃんもまた、その場で安心して過ごしている様子がうかがえ、穏やかな時間が流れているようでした。

お姉ちゃんの姿が見えなくなっても、その場を離れなかった二人。同じような後ろ姿で、しばらく窓の外を眺めていたといいます。まるでふたりで一緒に「いってらっしゃい」をしたかのような連帯感が、静かな空気の中に漂っていたのでした。

頼れる存在

別の投稿では、リビングで過ごす穏やかな時間が切り取られていました。床に伏せたワンコの体に、赤ちゃんが背中を預けるように座り、並んでテレビを眺めている様子が。赤ちゃんが動いても、ワンコは嫌がる様子を見せることなく、その場に留まっていたのだそう。

やがて赤ちゃんは身を委ねるように横になり、ワンコは赤ちゃんの足をペロペロ。窓際のお見送りと同じく、そこにあったのは信頼と安心感に満ちた関係性。お姉ちゃんを見送る背中も、日常で寄り添う姿も、どちらも心温まる素敵な光景だったのでした。

話題となった投稿には「かわいい、ほのぼのする」「幸せな声や音が聞こえてきそう♡」「幸せな時間」「見ていて幸せを感じます」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「user8553037016608」では、大型犬と子どもたちの微笑ましい日常が投稿されています。ほっこり癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「user8553037016608」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。