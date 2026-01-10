■第104回全国高校サッカー選手権・準決勝 鹿島学園1−0流通経済大柏（10日、東京・MUFGスタジアム）

日本一を目指し準決勝の2試合目が行われ、鹿島学園（茨城）が昨年準優勝の流通経済大柏（千葉）を1−0で下し、同校初の決勝進出を果たした。

両チーム無得点で迎えた後半45分、途中出場のワーズィージェイヴェン 勝（2年）が値千金の先制点となる決勝ゴールを決め、終盤の劇的な一発で勝利を飾った。

準決勝1試合目では神村学園（鹿児島）がPK戦の死闘の末、尚志（福島）を下し初の決勝進出。鹿島学園と頂点をかけ、12日の決勝に挑む。

前半は両チーム、拮抗した展開が続き0-0。流通経済大柏がハイプレスから攻撃の流れを作って鹿島ゴールを狙うも、固い守備で鹿島もゴールを割らせず。

後半はさらに流通経済大柏のプレスが厳しくなる中、水戸ホーリーホックの内定を得ている安藤晃希（3年）のシュートなどで攻め込む。CKから再三ゴールを狙うが、鹿島の守護神・U-17タイ代表のプムラピー スリブンヤコが守り抜き、ヒリヒリした展開に国立が沸いた。

鹿島は左サイドから三浦春人（3年）のドリブル突破などでチャンスを作るも、両チーム先制点が遠く。シュート数は柏が上回るも、鹿島も固いディフェンスラインで応戦。

試合が動いたのは後半45分、ゴール前でこぼれ球の決定機に最後はワーズィージェイヴェン 勝が強烈なシュートで押し込み、待望の先制点を挙げた。後半アディショナルタイムは4分となり、鹿島が最後まで守り抜いて、初のファイナル進出を果たした。

茨城県勢では過去、古河第一（1980年）が優勝を飾っているが、鹿島学園が優勝すれば45年ぶりの県勢Vに。

25年のサッカー界は鹿島アントラーズのJ1制覇、水戸ホーリーホックのJ2制覇、J1昇格。さらに筑波大も全日本大学選手権を制すなど「茨城旋風」が巻き起こり、高校サッカー選手権でもその勢いが続いている。