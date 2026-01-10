NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）に出演中の俳優仲野太賀（32）、池松壮亮（35）が10日、NHK大阪放送局でトークスペシャル「大河ドラマ 豊臣兄弟！〜なにわの夢のはじまり〜」に登壇した。

大河ドラマ第65作目で、天下統一を果たした豊臣秀吉の弟・秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野、秀吉役を池松が務める。

2人はトークショーが始まると、手をつないで登場。10代の頃からの付き合いで、気に入っている帽子がかぶったり、なぜか同じ映画を見に行っていた話などを披露し、仲の良いところを見せつけた。

人たらしとして有名だった豊臣秀吉だが、お互いの“人たらし”ぶりが話題になると、仲野は「壮亮くんは気が利く。一緒に撮影している中で、たくさんの共演者やスタッフの方々に気配りがあって、気遣いですよね。現場の雰囲気がいいのは壮亮くんが空気をつくってくれているからだと思いますね」。

一方、池松は「心がさわやかで純粋なまま。この世界では珍しい。みんな太賀のことが大好きですし、太賀が人を選ばない人。今回も太賀のために集まってくれたキャストの方もいる。人徳と言いますか、“歩く人たらし”？ 一番近くでこの半年見てきましたけど、昔からそうだったんで知ってはいましたけどやっぱりカワイイ」と絶賛した。

仲野の父、中野英雄（61）も2人のことが大好き。昨年末にABCテレビ「相席食堂」に出演した際には、「この人が良いんですよ。この2人のコンビがまたいいんですわ」と笑顔で力説。「日曜日の夜は家から出ないです」と優しい父親のまなざしを向けていた。4日の初回放送終了後もX（旧ツイッター）で褒めちぎっていた。

仲野は、初回放送終了後すぐに父と会う機会があったと明かし、「非常に高い熱量で、かなり強めの『豊臣兄弟！』のファンですね」とにっこり。「僕の話より、『池松くんが最高だ』『小栗旬さん、マジでかっこいい』と、僕を差し置いて息子とか関係なく『豊臣兄弟』を楽しんでいる。これからも宣伝マンとして頑張ってほしいと心から思ってます」と父のアシストに期待していた。