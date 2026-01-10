「今日好き」きんりの・しゅんゆま…ラブラブカップルが静岡に集結 会場歓声【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）の参加者が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」ラブラブカップルが豪華集結
「夏休み編2025」で成⽴した内田金吾、多田梨音のきんりのカップル、「チェンマイ編」で成立した倉澤俊と谷村優真のしゅんゆまカップルのほか、代田萌花、永瀬さら、倉田琉偉、森本陸⽃も登場。会場の歓声を誘っていた。
「今日好き」は、“恋の修学旅行”をテーマに現役高校生たちを追った恋愛リアリティーショーで、数日間の限られた時間の旅の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」カップルが豪華集結
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
