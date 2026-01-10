飯島直子、“正月の残り物”活用した朝食披露「すぐに真似したい」「体に優しくて栄養も満点」と反響
【モデルプレス＝2026/01/10】女優の飯島直子が1月9日、自身のInstagramを更新。正月の残り物を使った朝食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】50代月9女優「すぐに真似したい」正月の残り物アレンジが天才級
飯島は「今朝は 正月のモチに納豆 よっちゃん豚汁正月残三ツ葉添え」と説明を添え、納豆とたくさんの海苔を乗せた餅と、野菜がたっぷり入った豚汁を公開。「姉と残った食材を手分けしてもちかえりましたが なかなかひとりだと消費が大変です ウソです」と正月の残り物をうまく利用したメニューであることを茶目っ気たっぷりにつづった。ほかにも、いだだきものだという弁当をはじめ、キッチンでのセルフショットなども投稿している。
この投稿には「納豆餅最強」「すぐに真似したい」「体に優しくて栄養も満点」「アレンジ上手すぎる」「朝から元気が出そう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】50代月9女優「すぐに真似したい」正月の残り物アレンジが天才級
◆飯島直子、正月の餅使った朝食披露
飯島は「今朝は 正月のモチに納豆 よっちゃん豚汁正月残三ツ葉添え」と説明を添え、納豆とたくさんの海苔を乗せた餅と、野菜がたっぷり入った豚汁を公開。「姉と残った食材を手分けしてもちかえりましたが なかなかひとりだと消費が大変です ウソです」と正月の残り物をうまく利用したメニューであることを茶目っ気たっぷりにつづった。ほかにも、いだだきものだという弁当をはじめ、キッチンでのセルフショットなども投稿している。
◆飯島直子の投稿に反響
この投稿には「納豆餅最強」「すぐに真似したい」「体に優しくて栄養も満点」「アレンジ上手すぎる」「朝から元気が出そう」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】